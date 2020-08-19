У авиакомпании Utair в Кургане появится конкурент

Лоукостер будет летать в Москву четыре раза в неделю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самолеты лоукостера «Победа» будут летать из Кургана в Москву четыре раза в неделю. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба лоукостера.

«Полеты по новому маршруту начнутся 2 октября 2020 года и будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям», — рассказала пресс-служба про маршрут Москва-Курган. В расписании на сайте компании указано, что из Кургана в Москву вылеты запланированы на понедельник, вторник, четверг и субботу.

На момент написания новости, стоимость билетов составляла от 1499 до 2099 рублей. Вылет из Москвы в Курган назначен на 23:50. В столицу самолет отправится в 6:00.

О новых рейсах в Курган стало известно 17 августа. Пока в аэропорту Кургана действуют только два ежедневных рейса авиакомпании Utair: ЮТ-266 и ЮТ-266 — из Кургана в Москву и обратно. 1 сентября появятся вечерние рейсы от того же авиаперевозчика.