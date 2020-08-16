В курганском аэропорту появятся новые рейсы

Новые рейсы появятся осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Кургана в сентябре появятся вечерние рейсы в Москву и обратно. Данная информация размещена на сайте организации.

С 1 по 29 сентября авиакомпанией Utair будут выполняться вечерние рейсы ЮТ-263 и ЮТ-264 из Москвы и обратно. В 17:00 самолет будет приземляться в Кургане, обратный вылет запланирован на 22:50. Полеты будут выполняться во вторник, четверг и субботу. Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Также в Кургане появится еще один рейс в Москву. «„Победа“ начнет работу у нас со 2 октября», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Расписание на данный момент неизвестно.

Пока жители города могут летать только двумя рейсами: ЮТ-266 и ЮТ-266 — из Кургана в Москву и обратно. В начале года самолеты из аэропорта Кургана начали летать в Сургут и Ханты-Мансийск, и появился дополнительный рейс в столицу от компании Nordwind. Все эти рейсы были отменены или приостановлены весной. Так, полеты до Ханты-Мансийска отменили из-за отсутствия софинансирования.