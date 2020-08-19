Вернувшимся из-за границы свердловчанам грозит большой штраф

Обрадованные туристы хлынули за границу. Но после возвращения их поджидает неприятный сюрприз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловчан, которые прилетели из-за границы транзитом через Москву, Санкт-Петербург или Ростов-на-Дону, оштрафуют за несданный тест на коронавирус. Сумма штрафа может составить до 40 тысяч рублей, сообщили URA.RU в региональном оперштабе.

«Кодексом об административных правонарушениях РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 40 тысяч рублей. При пересечении государственной границы России любой въезжающий регистрируется пограничной службой. Соответственно, даже если человек проигнорирует требования санитарных врачей, компетентные структуры, в том числе МВД и Роспотребнадзор, будут иметь информацию о его въезде в страну», — пояснили в оперштабе.

Как писало URA.RU, с 1 августа Россия возобновила международные полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию. Обсуждается возможность возобновления международных рейсов из региональных аэропортов с 1 сентября (пока такую возможность получил только аэропорт «Платов» Ростова-на-Дону). Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» рискует не попасть в число открывшихся воздушных гаваней.

Кроме того, открыта граница с Абхазией, чем охотно воспользовались россияне, путешествуя в соседнюю страну на автомобиле. Однако по прибытии на родину всем им предстоит пройти эпидемиологический контроль, причем за собственные средства. Цена теста составляет от 4,4 тысячи рублей. Однако уклонение от процедуры может обойтись в 10 раз дороже.