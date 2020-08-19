Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в одной из квартир Калининского района полиция нашла в тяжелом состоянии четырехлетнего ребенка-инвалида. Мать два года не показывала его врачам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ребенка срочно госпитализировали. В отношении матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

О том, что в одной из квартир дома находится больной ребенок, которого мать не показывает врачам, в полицию сообщили соседи. Сотрудники полиции вместе с органами опеки прибыли по адресу, где нашли больного ребенка. «Никаких медицинских препаратов по месту жительства ребенка не имеется. Ребенок в срочном порядке помещен в медицинское учреждение», — сообщили в прокуратуре.

Выяснилось, что малыш не получает помощи с 2018 года, то есть с двух лет. При рождении ему была диагностирована гидроцефалия (водянка головного мозга). Участковому врачу и педиатру дверь мать не открывала, а медики не сообщали об этом в полицию и органы опеки.

«В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление начальнику управления здравоохранения мэрии Челябинска», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Ставится вопрос о лишении матери родительских прав. Ребенка должны поместить в специализированное учреждение.