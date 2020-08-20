Патриарх Кирилл просит закрыть Соловки от туристов

Соловецкий архипелаг необходимо наделить особым статусом, который ограничит посещение туристов и сохранит экологию. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Нужно поговорить с министерством культуры, с руководством президентской администрации и с правительством о том, чтобы режим посещения Соловков все же отличался от режима посещения любого другого места», — цитирует патриарха РИА «Новости». По его словам, если не наделить особым статусом это место, то территория будет «захламлена» людьми.
Патриарх Кирилл отметил, что из-за туристов пострадает не только «физическая природа», но и «духовная экология» Соловков. Он отметил, что территория может превратиться «в парадный дом, ну, а вслед за этим уничтожатся».
Соловецкие острова (Соловки) — крупнейший по площади архипелаг Белого моря. Он расположен в западной его части, в 165 км от Полярного круга. Знаменит своим Спасо-Преображенским Соловецким ставропигиальным мужским монастырем. Во времена советской власти его использовали как трудовой тюремный лагерь.
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