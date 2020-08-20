Собянин заработал меньше всех в правительстве Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин за 2019 год заработал меньше всех коллег из столичного правительства. За прошлый год его доход составил 8,2 млн рублей.
«Меньше всех в прошлом году заработал мэр Москвы Сергей Собянин», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на сведения о доходах за 2019 год. При этом по сравнению с 2018 годом доход главы столицы вырос на 607 тысяч рублей. В собственности у него числятся гараж и в пользовании квартира площадью больше 300 квадратных метров.
Самым богатым в столичном правительстве стал заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Лискутов. За год его доходы увеличились вдвое и составили 39,5 млн рублей. В его владении есть три земельных участка, жилой дом, два нежилых помещения, несколько мотоциклов и Mercedes-Benz G63 AMG.
Ранее была опубликована декларация о доходах президента РФ Владимира Путина. Согласно ей, глава государства в 2019 году заработал почти 10 млн рублей, передает агентство Nation News. Доход президента оказался ниже, чем у премьер министра РФ Михаила Мишустина (18,2 млн рублей) и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко (16,7 млн рублей), пишет «Национальная служба новостей».
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