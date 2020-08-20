Россиянам предложат новый способ покупки частных домов

Дмитрий Медведев призвал коллег заняться развитием ИЖС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил партии разработать предложения по развитию индивидуального жилищного строительства в России. На совещании с Минстроем, ДОМ.РФ, застройщиками и дольщиками политик сообщил, что, по данным исследований, около 40% жителей страны хотели бы жить в своем доме вместо квартиры, но ипотечный рынок в этом сегменте недостаточно развит, также в нем нельзя работать с эскроу-счетами.

«Индивидуальное жилищное строительство является приоритетом и может стать отдельным проектом для партии „Единая Россия“. Поэтому нужно систематизировать всю информацию по этой теме, провести общественное и экспертное обсуждение, а потом в сотрудничестве с нашими коллегами предложить пошаговый план по реализации разработанных мер», — заявил Дмитрий Медведев.

Председатель партии предложил создать банк типовых проектов ИЖС с понятной всем ценой и себестоимостью, рассчитанной под разный доход, разработать новые ипотечные продукты и усовершенствовать законодательную базу. Увеличение темпов строительства не должно привести к снижению качества жилья на всем рынке, сказал председатель партии: «Нельзя допустить „гонки“ за квадратными метрами в ущерб качеству строительства, которое должно основываться на лучших существующих практиках».

В сфере недвижимости остаются неотрегулированными и ряд других вопросов, обсуждалось на совещании. Прозвучало предложение о введении льготной ипотеки для жителей арктических территорий. Для тех россиян, кто не может взять ипотеку, в партии предложили создать фонд социального арендного жилья. Он позволит арендовать у государства квартиры без права приватизации. По оценкам экспертов, такая мера может затронуть порядка 714 тысяч малообеспеченных семей. «Единая Россия» совместно с Минстроем и ДОМ.РФ начнет разрабатывать законопроекты по повышению доступности жилья для граждан уже этой осенью, отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Также в партии намерены посвятить жилищному вопросу отдельный раздел программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.