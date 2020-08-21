В Перми собрались установить архитектурную подсветку на улицах, включив ее в день города 13 сентября и в день героев Танкограда 6 октября, которые проводятся в эти даты в Челябинске. Соответствующие требования МКУ «Пермблагоустройство» (учредитель — мэрия Перми) предъявила к подрядчику, который выиграл конкурс на монтаж подсветки.
«Подрядчиком должен быть разработан, согласован с Заказчиком и запрограммирован набор сценариев для праздничной иллюминации в количестве не менее 13 шт. для следующих праздников: […] День города — 13.09; День героев Танкограда — 06.10», — сказано в конкурсной документации. Общая цена контракта на монтаж подсветки на центральных улицах города — 142 млн рублей.
Конкурс почти без снижения начальной максимальной стоимости (снижение — 0,5%) выиграла свердловская компания ООО «СТК МТ Электро». Аналогичные работы она уже выполняла в Челябинске и Екатеринбурге. В Перми день город традиционно проводится 12 июня, а день героев Танкограда в столице Прикамья не отмечали ни разу.
URA.RU попросило пресс-службу мэрии Перми пояснить, как в пермской конкурсной документации, которую могли оказаться челябинские сведения. На момент публикации ответ не получен.
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