Конфликт на выборах в свердловском городе устранен

Александр Карамышев больше не хочет в думу Сысерти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бизнесмен Александр Карамышев отказался от участия в довыборах депутата Сысертской гордумы по избирательному округу №6. Как сам Карамышев заявил URA.RU, будучи членом партии «Единая Россия», он решил, что будет неправильно выдвинуться на территории, если там уже есть кандидат от партии.

URA.RU писало о том, что на праймериз ЕР победил учитель местной школы Фидарис Хусаинов, а Карамышев, будучи единороссом, пошел на выборы как самовыдвиженец. Таким образом на местных выборах возникла интрига — за кресло в думе начали конкурировать два однопартийца. Лидер регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий указывал на то, что выдвижение Карамышева является нарушением партийной дисциплины.

Депутатский мандат в избирательном округе №6 освободился после того, как в отношении Карамышева, на тот момент депутата и главы местной думы, было возбуждено уголовное дело (его обвиняли в мошенничестве с использованием должностных полномочий). Суд обвинение не признал и прекратил уголовное преследование бизнесмена. В разговоре с корреспондентом агентства Александр Карамышев ранее отмечал, что борьба за мандат для него это «реализация права на реабилитацию».