Александр Карамышев считает, что у него есть право на реабилитацию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший спикер гордумы Сысерти, руководитель одной из известных свердловских фирм по производству колбас Александр Карамышев нарушает партийную дисциплину ради мандата. Он выдвинулся на довыборы депутата гордумы по Октябрьскому избирательному округу №6. Как Александр Карамышев сообщил URA.RU, выборы для него — способ реабилитации после недавнего судебного процесса.

«Я иду на выборы, потому что этого хотят мои избиратели, у меня остались невыполненные обязательства перед ними. Кроме того, для меня это реализация права на реабилитацию. Я считаю, что государство в лице городского прокурора должно передо мной извиниться за потраченные нервы. Жду письменных извинений», — заявил Александр Карамышев.

Как писало URA.RU прокуратура предъявила политику из Сысерти обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и по ч. 1 ст. 292 УК РФ «служебный подлог». Первое было прекращено Верх-Исетским судом за отсутствием состава преступления, второе — в связи с истечением срока давности. Во время судебного процесса Карамышев лишился поста председателя думы и депутатского мандата. Собственно, с этим и связана необходимость проведения довыборов в избирательном округе.

Политик является членом партии «Единая Россия». Однако поскольку он не участвовал в праймериз, то идет на выборы самовыдвиженцем. Партия официально поддержала учителя технологии местной школы Фидариса Хусаинова, дочь которого Юля вела Instagram губернатора Евгения Куйвашева.

В связи с нарушением партийной дисциплины Карамышев, по его словам, ожидает как санкций со стороны ЕР, так и противодействия административного ресурса — глава Сысерти Дмитрий Нисковских является секретарем местного отделения партии власти. Вместе с тем, Карамышев не настроен на агрессивную избирательную кампанию. «Выпущу две листовки, которые сам же и развешу, пообщаюсь с людьми, с кем успею. У меня нет задачи дискредитировать конкурентов», — сказал экс-спикер. Он отметил, что является самым узнаваемым политиком в округе, однако победить сможет любой из кандидатов в депутаты, если сумеет обойти все дома и убедить людей голосовать за него.

Секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий заявил URA.RU, что оценку действиям Карамышева должен дать политсовет местного отделения. «Я уже говорил с Дмитрием Нисковских. Мы выдвинули Фидариса Хусаинова в соответствии со всеми установленными процедурами. Я считаю, все коллеги должны выполнять это решение. Думаю, политсовет местного отделения даст оценку действиям Карамышева», — прокомментировал Шептий.