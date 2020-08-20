20 августа 2020

Текслер продлил спецрежим по коронавирусу в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов провел Совет по социальной политике. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер принял решение продлить часть «ковидных» ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Челябинской области продлен на две недели — до 6 сентября. Соответствующее постановление подписал 21 августа губернатор Алексей Текслер.

«Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 6 сентября 2020 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

Режим повышенной готовности был введен в Челябинской области в начале пандемии и неоднократно продлевался, в последний раз до 23 августа. Сейчас регион находится на втором этапе снятия карантина по COVID-19. Отменены практически все ограничения на работу образовательных организаций, разрешены массовые и спортивные мероприятия, с 1 сентября открываются кинотеатры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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