Текслер продлил спецрежим по коронавирусу в Челябинской области

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Челябинской области продлен на две недели — до 6 сентября. Соответствующее постановление подписал 21 августа губернатор Алексей Текслер.
«Согласно документу, режим повышенной готовности продлен до 6 сентября 2020 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.
Режим повышенной готовности был введен в Челябинской области в начале пандемии и неоднократно продлевался, в последний раз до 23 августа. Сейчас регион находится на втором этапе снятия карантина по COVID-19. Отменены практически все ограничения на работу образовательных организаций, разрешены массовые и спортивные мероприятия, с 1 сентября открываются кинотеатры.
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