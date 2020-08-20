20 августа 2020
19 августа 2020

В Тюмени впервые за две недели от COVID-19 скончался пациент

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница №4. Ишим, больница №4, больница
В Тюменской области произошла первая за последние 2 недели смерть от коронавируса Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области впервые за две недели от COVID-19 умер пациент. Информацию об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Тюменской области.

«Несмотря на усилия врачей скончался мужчина 64 лет. Диагнозом является агрессивное течение тотальной пневмонии на фоне хронического заболевания», — сообщают в оперштабе. С начала пандемии это 29 пациент, который скончался от коронавируса.

В последний раз смертельные случаи в Тюменской области были зарегистрированы 6 августа. В тот день скончались двое мужчин 1963 и 1965 годов рождения. У обоих наблюдалась двухсторонняя пневмония на фоне хронических заболеваний.

Как ранее сообщало URA.RU, на данный момент в Тюменской области коронавирусом заболели 50 пациентов. Всего — 7 278 с начала пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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