В Тюмени впервые за две недели от COVID-19 скончался пациент

В Тюменской области впервые за две недели от COVID-19 умер пациент. Информацию об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Тюменской области.
«Несмотря на усилия врачей скончался мужчина 64 лет. Диагнозом является агрессивное течение тотальной пневмонии на фоне хронического заболевания», — сообщают в оперштабе. С начала пандемии это 29 пациент, который скончался от коронавируса.
В последний раз смертельные случаи в Тюменской области были зарегистрированы 6 августа. В тот день скончались двое мужчин 1963 и 1965 годов рождения. У обоих наблюдалась двухсторонняя пневмония на фоне хронических заболеваний.
Как ранее сообщало URA.RU, на данный момент в Тюменской области коронавирусом заболели 50 пациентов. Всего — 7 278 с начала пандемии.
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