У Тюменской области появился риск вернуться к карантину

В Тюменской области за последние сутки COVID-19 был выявлен у 50 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это на один случай меньше, чем накануне. Однако больше, чем сутками ранее — 49. Поэтому показатель заболеваемости RT начал расти. А из-за его повышения регион рискует вернутся к карантинным мерам.
«Тюменская область — 50 (случаев заражения COVID-19)», — приводится в сообщении федерального оперштаба. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у 7 278 жителей Тюменской области. Новых смертей от коронавируса не зарегистрировано.
Коэффициент заболеваемости RT в Тюменской области начал расти впервые за продолжительное время. С показателя 0,8, на уровне которого он держался пять дней, к концу рабочей недели он поднялся до 0,94. При этом третий этап снятия ограничений разрешено осуществлять с момента, когда RT снизится до 0,8.
За последние сутки от инфекции вылечилось 29 человек. При этом всего коронавирусом переболело 6 814 тюменцев. Таким образом, общее число выздоровевших по отношению к заболевшим продолжает сокращаться (93% на данный момент).
Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор собирается поставить себе прививку от коронавируса. На данный момент поступление вакцины в регион только планируется
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