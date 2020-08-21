Грузия не намерена восстанавливать дипломатические отношения с РФ

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Дипломатические отношения между Грузией и Россией прекращены пор инициативе грузинской стороны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Грузия не планирует восстанавливать дипломатические отношения с Россией из-за территориального конфликта. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе.

«Пока Россия продолжает признавать независимость этих двух территорий (Абхазии и Южной Осетии — прим. ред.), вопрос восстановления дипломатических отношений не может быть на повестке дня», — цитирует ТАСС Абашидзе. Он напомнил, что дипотношения прекращены по инициативе грузинской стороны.

Дипломатические отношения стран были прерваны в 2008 году, когда Абхазия и Южная Осетия после вооруженного конфликта заявили, что независимы от Грузии. В Тбилиси отказались признавать их статус. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Труд» рассказал, что Россия занимает второе место по объемам товарооборота с Грузией и лидирует по объему частных денежных переводов в эту страну, передает RT. Также он отметил, что в России неизменно выступают за взаимовыгодные и дружественные отношения с Грузией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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