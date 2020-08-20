Курганские власти потратят на пиар в СМИ десятки миллионов рублей

Власти Курганской области заплатят СМИ 22 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Департамент информационной и внутренней политики Курганской области в первом полугодии 2020 года заключил более 30 контрактов со СМИ информации на общую сумму 22 млн рублей. Такие данные содержатся в отчете, опубликованном на сайте правительства региона.

Три контракта заключены с издательским домом «Новый мир», который принадлежит региональным властям. Стоимость договоров с ним варьируется от 1,6 до 3,9 млн рублей. Крупные контракты также подписаны с ГТРК «Курган» (около двух миллионов рублей) и ООО «Курганское телевидение» (канал «Область 45», 1,5 млн рублей). Также контракты заключались с районными газетами, ООО «Шадр-инфо», ИП Сергеев и рядом других СМИ региона. Данные представлены по состоянию на 1 июля.

«Заключение контрактов с „Новым миром“ не означает, что все эти деньги пошли оплату материалов в его изданиях», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Он отметил, что «Новый мир» сам заключает контракты с другими СМИ на освещение деятельности курганского правительства.

Так, в марте «Новый мир» заключил контракт с РИА «Новый День» стоимостью почти 1,3 млн рублей. В апреле были подписаны договоры с тульским «Центром информации» (200 тысяч рублей) и екатеринбургским «Институт информационных технологий» (РИА «Накануне», 600 тысяч рублей). Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Во всех случая предметом договора является «Оказание услуг по подготовке и размещению информационных материалов».

Получить оперативные комментарии в департаменте информационной и внутренней политики URA.RU не удалось. В ведомство направлен письменный запрос.