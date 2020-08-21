Екатеринбург отказался испытывать вакцину от коронавируса

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Испытания доверили проводить восьми российским больницам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Городская больница №7 Екатеринбурга отказалась от участия в испытаниях вакцины от коронавируса. Об этом URA.RU рассказал главный врач больницы Евгений Барац.

«Мы не участвуем, данное исследование мы однозначно проводить не будем», — заявил Барац. Он объяснил, что такое мнение высказали исследователи, которые работают на базе больницы.

ЦГБ №7 вошла в список восьми российских больниц, которые были рекомендованы Минздравом РФ для испытания вакцины от коронавируса. Также в список вошли медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. «Чтобы проводить исследования на территории Екатеринбурга в ЦГБ №7, необходимо разрешение Локального этического комитета, в состав которого входят, в том числе, сотрудники Уральского медицинского университета, Роспотребнадзора и самой больницы. На сегодняшний день пока такого разрешения нет», — сообщили в пресс-службе свердловского минздрава условия участия в испытаниях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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