Отказавшийся от выборов мэр из ЯНАО за год резко увеличил доходы

В 2019 году Андрей Гаранин заработал 14,9 млн рублей Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

новость из сюжета Декларационная кампания

Мэр Губкинского Андрей Гаранин, отказавшийся от участия в выборах в заксобрание ЯНАО, в 2019 году заработал почти 15 млн рублей, сообщается в справке о доходах и имуществе чиновников, опубликованной на портале горадминистрации. Это почти на 6 млн рублей больше, чем годом ранее.

Декларированный годовой доход Гаранин в 2019 году превысил 14 млн 921 тысячу рублей, говорится в документе. В 2018 году мэр Губкинского отчитался за 9 млн 311 тысяч рублей.

В собственности мэра квартира площадью 56 кв. м, в совместном пользовании с женой и двумя детьми у него квартира площадью 64,8 кв. м, а также доля в квартире площадью 57,9 кв. м. По итогам 2019 годе на Гаранина зарегистрирован только автомобиль Toyota, хотя в позапрошлом году у него был также прицеп для легковых авто и снегоход Linx.

Среди ямальских глав доходы Гаранина оказались не самыми высокими. Так, глава Ямальского района Андрей Кугаевский задекларировал в 2019 году 18,5 млн рублей, а на статус самого богатого чиновника ЯНАО смело может претендовать председатель окружного избиркома Андрей Гиберт — он сумел обойти по уровню доходов губернатора Дмитрия Артюхова, заработав за год 32,6 млн рублей.

Стоит учесть, что Гаранин был назначен на пост главы Губкинского в конце 2018 года, став на тот момент самым молодым градоначальником округа. До этого он работал в должности заместителя генерального директора по развитию производства ООО «РН-Пурнефтегаз».