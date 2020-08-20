Глава избиркома ЯНАО стал богаче губернатора Артюхова

Председатель избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт заработал за 2019 год больше 32 млн рублей. Это сделало его самым состоятельным чиновником округа, по доходам он сумел обойти даже губернатора Дмитрия Артюхова. Об этом свидетельствуют декларации членов избиркома за прошедший год.
Вместе с доходом в 32,6 млн рублей Гиберт указал в отчете ряд имущества. Ему принадлежат две квартиры, гараж и автомобиль Hyundai Tucson. Супруга Гиберта, которая заработала 482 тысячи рублей, владеет двумя участками в 1500 квадратных метров, домом, двумя квартирами, гаражом, парковочным местом, нежилым зданием и жилым помещением на 78 «квадратов».
Зампредседателя Игорь Горелик заработал за год 19,2 млн рублей. Помимо трех квартир и двух гаражей, он владеет внушительным списком транспортных средств: внедорожником Mitsubishi Pajero, снегоходом, вездеходом, моторной лодкой и двумя прицепами. Его супруга задекларировала 3,9 млн рублей.
Члены территориальных избиркомов ЯНАО также показали высокие доходы. Больше всех заработали глава комиссии Салехарда Иван Сырков (13,3 млн рублей), секретарь окружного избиркома Ольга Тарасова (13,4 млн рублей) и глава ТИК Лабытнанги Татьяна Цитович (11,7 млн рублей).
Гиберту удалось обойти по размеру доходов даже самых высокопоставленных чиновников ЯНАО. Ранее стало известно, что губернатор Артюхов за 2019 год заработал 30 млн рублей, вице-губернатор Ирина Соколова 25,7 млн рублей, а первый заместитель Алексей Ситников 23,1 млн рублей.
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