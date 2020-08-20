В ЯНАО определился самый богатый мэр

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский заработал за год 18,5 млн рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский стал самым богатым руководителем муниципального уровня в округе. Как следует из опубликованной на сайте районной администрации справки о доходах и имуществе чиновников, в 2019 году он заработал почти 18,5 млн рублей — больше, чем другие главы, подавшие декларации.

В документе указано, что глава муниципального образования Ямальский район заработал за прошлый год более 18 млн 491 тысячи рублей. В собственности Кугаевского квартира площадью 94.5 кв.м, несколько земельных участков различной площади и два гаража, а также снегоход Yamaha и моторная лодка «Прогресс» с моторами Yamaha и Honda.

По сравнению в 2018 годом доходы Кугаевского изменились не сильно — тогда он задекларировал 18,6 млн рублей годового дохода. Однако имущества у главы стало меньше — домом площадью 275,4 кв. м. он уже не владеет.

Среди муниципальных служащих и депутатов местного собрания доходов, сопоставимых с зарплатой Кугаевского, нет ни у кого. Ранее URA.RU сообщало, что 18 млн рублей за прошлый год заработал депутат гордумы Муравленко Николай Шестопалов, однако он параллельно работает в руководстве «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».

Если же сравнивать доходы Кугаевского с другими ямальскими мэрами, то на втором месте идет глава администрации Нового Уренгоя Иван Костогриз. Он задекларировал годовую зарплату в сумме 16,2 млн рублей.