Журналиста вывели из зала после вопроса Тихановской

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась отвечать на вопрос о том, почему она решила, что победила на выборах. Журналиста, который задал этот вопрос, вывели из зала во время пресс-конференции в Литве.
«Тихановская отказалась отвечать на вопрос журналиста», — пишет корреспондент RT Константин Придыбайло в своем telegram-канале. Во время пресс-конференция один из присутствующих спросил: «С чего вы взяли, что победили, если по опросам у вас максимум 13%?» При этом неизвестно имя, и какое СМИ представлял этот человек.
Сегодня, 21 августа, Светлана Тихановская, которая сейчас находится в Литве, дала пресс-конференцию. На ней она заявила, что вернется в Белоруссию, когда будет чувствовать себя в безопасности, пишет RT. Тем временем МИД Литвы запретил въезд действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в страну, передает агентство Nation News.
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