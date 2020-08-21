Курсы евро и доллара выросли по отношению к рублю

Доллар стоит больше 75 рублей, евро — больше 88
Курсы евро и доллара к рублю выросли. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
«Курс евро увеличился на 62 копейки и составил 88,18 рубля», — передает RT. Курс доллара, в свою очередь, также показал рост на 1,22 рубля и остановился на отметке в 75,01 рубля.
Ранее эксперты предсказывали резкий рост евро и доллара по отношению к рублю. По прогнозам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, к осени доллар может вырасти до отметки в 80 рублей, а евро — достигнуть стоимости в 100 рублей.
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