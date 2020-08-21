Курсы евро и доллара выросли по отношению к рублю

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Клипарт. Нижневартовск, купюры, доллары, евро, деньги, валюта
Доллар стоит больше 75 рублей, евро — больше 88 Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Курсы евро и доллара к рублю выросли. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

«Курс евро увеличился на 62 копейки и составил 88,18 рубля», — передает RT. Курс доллара, в свою очередь, также показал рост на 1,22 рубля и остановился на отметке в 75,01 рубля.

Ранее эксперты предсказывали резкий рост евро и доллара по отношению к рублю. По прогнозам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Алексея Кричевского, к осени доллар может вырасти до отметки в 80 рублей, а евро — достигнуть стоимости в 100 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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