20 августа 2020
19 августа 2020

Сын экс-губернатора ЯНАО судится с тюменскими властями

© Служба новостей «URA.RU»
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71 год Тюменской области, сарычев сергей, неелов юрий
Сам Юрий Неелов с тюменским правительством дружит Фото: Виктория Аввакумова © URA.RU

В Тюмени охотугодье «Белый ветер» бизнесмена Сергея Неелова, сына экс-губернатора ЯНАО Юрия Неелева, судится с региональным департаментом лесного хозяйства. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«О признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности», — указано в информации в исковом заявлении. Никаких подробностей судебных требований пока не опубликовано. При этом информации об административном правонарушении в соответствующих реестрах также нет.

Как сообщает инсайдер URA.RU, требование может быть связано с деятельностью «Белого ветра» по организации охоты на территории Червишевского охотучастка. «Компания некоторое время из-за лицензий на охоту конфликтует с администрацией, которая пытается показать свою власть штрафами», — отмечает инсайдер. Однако подробности данного дела точно не известны. Связаться с охотугодьем «Белый ветер» не удалось — в компании не ответили на звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Неелов стал одним из собственников тюменского аквапарка «ЛетоЛето». С 25 декабря 10% уставного капитала принадлежат его фирме «Вояж-Экспресс».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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