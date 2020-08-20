Сын экс-губернатора ЯНАО судится с тюменскими властями

В Тюмени охотугодье «Белый ветер» бизнесмена Сергея Неелова, сына экс-губернатора ЯНАО Юрия Неелева, судится с региональным департаментом лесного хозяйства. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.
«О признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности», — указано в информации в исковом заявлении. Никаких подробностей судебных требований пока не опубликовано. При этом информации об административном правонарушении в соответствующих реестрах также нет.
Как сообщает инсайдер URA.RU, требование может быть связано с деятельностью «Белого ветра» по организации охоты на территории Червишевского охотучастка. «Компания некоторое время из-за лицензий на охоту конфликтует с администрацией, которая пытается показать свою власть штрафами», — отмечает инсайдер. Однако подробности данного дела точно не известны. Связаться с охотугодьем «Белый ветер» не удалось — в компании не ответили на звонок.
Ранее URA.RU сообщало, что Сергей Неелов стал одним из собственников тюменского аквапарка «ЛетоЛето». С 25 декабря 10% уставного капитала принадлежат его фирме «Вояж-Экспресс».
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