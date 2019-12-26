Сын экс-главы Ямала стал собственником тюменского аквапарка

Сын бывшего губернатора Ямала Юрия Неелова Сергей стал одним из собственников тюменского аквапарка «ЛетоЛето». Информация об этом опубликована в системе СБИС.
Согласно приведенным данным, собственники юридического лица развлекательного учреждения ООО «Аквапарк» сменились 24 декабря. Десять процентов его уставного капитала теперь принадлежит фирме «Вояж-Экспресс», собственником которой является Сергей Неелов. Основная же часть компании, 90%, по-прежнему принадлежит тюменскому предпринимателю Владимиру Шевчику — вернее, его компании «Морис-Т».
До этого «ЛетоЛето» полностью принадлежал структурам Владимира Шевчика — фирмам «Форум-инвест» (90%) и «Макон» (10%). В управляющей бизнесом компании «Сибинтел» информацию о сделке комментировать отказались.
Ранее «URA.RU» сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор назвал строительство аквапарка «ЛетоЛето» одним из главных экономических достижений региона в 2018 году.