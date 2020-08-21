Вещи под брендом Putin Team будут доступны официальном сайте, а также на Wildberries Фото: Анна Майорова © URA.RU

Коллекция спортивной одежды Putin Team екатеринбургского дизайнера Дмитрия Шишкина поступит в открытую продажу. Приобрести вещи можно будет на маркетплейсе Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Компания „SHISHKIN uniform atelier“ выходит в режим онлайн продаж, презентуя первую в России коллекцию спортивной одежды бренда Putin team. Старт продаж происходит на платформе маркетплейса „Wildberries“», — заявили в пресс-службе. Также вещи доступны на сайте putin-team.com.

Коллекция Putin Team имеет высокую конкурентноспособность не только на российском, но и на международном рынке, заявил создатель коллекции Дмитрий Шишкин. «Мы определенно видим огромный экспортный потенциал Putin Team как на западном, так и на Азиатском рынках, и поэтому активно развиваемся в данном направлении. Вся продукция имеет маркировку Made in Russia», — отметил он.

Ранее Дмитрий Шишкин лично презентовал президенту России Владимиру Путину коллекцию одежды Putin Team. На совещании о ситуации с легкой промышленностью России, уральский дизайнер предложил Путину сшить для него личный спортивный костюм из коллекции. Владимир Путин согласился.

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