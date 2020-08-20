Вадим Шумков не появиться на Дне города в Кургане
Губернатор Курганской области Вадим Шумков срочно вылетел в Москву. Он пропустит празднования Дня города в Кургане 22 августа. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона.
«Он [Вадим Шумков] в командировке в Москве», — заявили URA.RU в пресс-службе. Там отметили, что губернатор не выступил на Дне города. Подробностей об уезде главы Курганской области в правительстве не сообщили.
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