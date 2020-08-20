20 августа 2020

День города в Кургане пройдет без Шумкова. Губернатор вылетел в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония подписания межрегиональных соглашений между субъектами Уральского федерального округа в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург, шумков вадим
Вадим Шумков не появиться на Дне города в Кургане Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков срочно вылетел в Москву. Он пропустит празднования Дня города в Кургане 22 августа. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе правительства региона.

«Он [Вадим Шумков] в командировке в Москве», — заявили URA.RU в пресс-службе. Там отметили, что губернатор не выступил на Дне города. Подробностей об уезде главы Курганской области в правительстве не сообщили.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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