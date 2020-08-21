21 августа 2020

В США большой шпионский скандал из-за России. «Зеленый берет» 15 лет снабжал сведениями разведку

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Минюст США утверждает, что спецназовец шпионил в пользу России Фото: miliman/pickupimage.com

Бывший военнослужащий спецназа армии США может получить пожизненный срок за шпионаж в пользу России. Как считают в Минюсте страны, он передавал в РФ секретную информацию о своей бывшей службе, а также раскрыл данные о сослуживцах, которых можно было завербовать.

Минюст США утверждает, что служивший в войсках «зеленых беретов» Питер Рафаэль Дзибински Деббинс на протяжении 15 лет снабжал Россию секретными данными. «С декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Деббинс <…>, как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит РБК.

В Минюсте утверждают, что за это время спецназовец неоднократно посещал Москву и даже подписал документы, «подтверждающие то, что он хочет служить России». В рамках этого договора, когда он уже оставил службу, шпион передал имена и данные о некоторых бывших сослуживцах, чтобы агенты разведки могли оценить, стоит ли пытаться их завербовать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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