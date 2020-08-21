Крупные банки будут ухудшать условия для клиентов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Последние инициативы Сбербанка стали отправной точкой для пересмотра ценовой политики для всех крупнейших банков страны. В ближайшее время клиентов российских финансовых организаций ожидает как повышение различных комиссий, так и введение новых платных услуг. Таким прогнозом в разговоре с URA.RU поделился финансовый аналитик Максим Кривелевич.

«[Россиянам стоит] ждать повышения комиссий везде, где комиссии могут быть повышены. Ждать ухудшения отношения к клиентам везде, где это может произойти», — рассказал эксперт. По его словам, изменения в первую очередь почувствуют рядовые клиенты банков.

По мнению Кривелевича, сложившийся в российском банковском секторе монополизм ведет к ухудшению качества услуг и повышению цен. «Когда на банковском рынке фактически существует около 20 банков, а остальные не оказывают никакого воздействия на рынок, то естественно эти 20 первых банков могут позволить себе все», — добавил экономист.

За минувшие две недели Сбербанк несколько раз становился объектом всеобщего внимания. Сначала финансовая организация отменила бесплатные уведомления о переводах для своих банковских карт, а затем понизила максимальную ставку по рублевым вкладам.

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