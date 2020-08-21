В качестве места проведения митинга выбрана излюбленная протестующими Октябрьская площадь Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Владельцы екатеринбургских киосков отменили запланированное на сегодня шествие против мэра города Александра Высокинского. Причиной послужил звонок из администрации с предложением лично обсудить возникшие претензии к главе Екатеринбурга.

Шествие против мэрии Екатеринбурга, а также в поддержку протестов в Хабаровске планировалось провести 22 августа в 12 часов по местному времени от Октябрьской площади до памятника Ленину на площади 1905 года. Однако в назначенное время мероприятие так и не началось. По словам одного из лидеров стихийного объединения представителей нестационарной торговли Дениса Рудакова, акция была отменена после звонка из мэрии с предложением сесть за стол переговоров.

«Наше шествие [про киоски] мы отменили, потому что вчера позвонили после обеда из администрации и сказали, что готовы выслушать нас. Там остались только те, кто [митингует] в поддержку Хабаровска», — пояснил URA.RU Рудаков. По его словам, разговор с мэрией должен пройти на следующей неделе.

В администрации Екатеринбурга подтвердили информацию о готовности выслушать все претензии протестующих. «В любом случае будут выслушаны все точки зрения», — заявил пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов. По словам пресс-секретаря городской администрации Виктории Мкртчан, решение по формату, дате и времени встречи будет принято в начале следующей недели.

В итоге на Октябрьской площади собрались только те, кто захотел поддержать протестующих в Хабаровске — несколько десятков человек. Несанкционированная акция проходит мирно, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Одна из участников акции провела юридический ликбез для других протестующих, как правильно проводить одиночные пикеты. Она показала примеры плакатов, после чего свернула их. Полицейские наблюдают за происходящим и снимают на камеру.

В назначенное время на площади собрались только участники митинга в поддержку Хабаровска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для митингующих на месте проводился ликбез, как вести себя в одиночных пикатх Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Раздаваемая участникам одиночных пикетов памятка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Активистка часто меняла лозунги. Вспомнила и последнюю историю с Навальным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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