Лукашенко заявил о самом серьезном решении за 25 лет

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что привести войска в боевую готовность это его самое серьезное решение за последние 25 лет. Лукашенко собирается перебросить военных в другую часть страны.
«Лукашенко назвал „самым серьезным решением за четверть века“ приведение частей ВС в боеготовность и переброску сил на западное направление», — сообщил telegram-канал RT. Белорусский президент заявил об этом во время посещения военного полигона в Гродно.
Глава государства прибыл к военным Гродно с инспекцией. Там должны пройти военные учения. Лукашенко объяснил это необходимостью защитить целостность Беларуси. Он уверен, что в стране пытаются устроить цветную революцию, пишет Nation news.
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