Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о совете, который ему дал российский лидер Владимир Путин по поводу митингов. Лукашенко подчеркнул, что сейчас белорусскую власть травят, чтобы потом броситься на Россию.
«Должен сказать спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: „Слушай, что ты молчишь?“ Я говорю: „Скоро услышишь“. Я боялся столкновений в острый период. И они к этому готовились: если выйдут лукашенковцы, то будем мочить», — рассказал Лукашенко российскому изданию RT после выступления на митинге в Гродно.
Президент Беларуси сошелся во мнении с Путиным о том, что сейчас народ и власти Белоруссии травят. Если протесты не подавить, то они станут трамплином для нападения на Россию, считает Лукашенко. Главы государств договорились о том, чтобы «разрушить этот трамплин».
22 августа Лукашенко ввел новые меры для борьбы с протестующими. Президент собирается закрыть предприятия, где бастуют рабочие.
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