Лукашенко объявил о закрытии бастующих предприятий

Белорусский президент Александр Лукашенко собирается закрыть все предприятия страны, где бастуют рабочие. Заводы закроются уже в понедельник, пообещал Лукашенко во время митинга его сторонников в Гродно.
«Если кто-то не хочет работать — не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не уговорим. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота. Остановим», — цитирует слова Лукашенко «Медуза». Когда рабочие «поостынут», руководство предприятий решит, кого из них можно снова взять на работу, объяснил президент. Разобраться с бастующими на заводах Лукашенко поручил лично губернатору Гродненской области и представителям исполкомов.
Еще 18 августа белорусский премьер-министр Роман Головченко говорил о том, что работа на предприятиях страны продолжается. Головченко подчеркнул, что из-за забастовок экономика Беларуси не понесла никаких убытков, пишет телеканал 360. В то же время на забастовки вышли не только рабочие, но и шахтеры, медики и даже почтальоны.
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