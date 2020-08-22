Названы причины быстрого лечения Навального в России

На оказание помощи Алексею Навальному поспособствовала его популярность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Блогер Алексей Навальный был удостоен лучшей и очень быстрой медицинской помощи благодаря огромному числу сторонников. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил член экспертного совета «Экспертного института социальных исследований» Олег Матвейчев.

«Обычным гражданам так быстро помощь, как Навальному не оказывают. У него, как торговца гневом и иллюзиями есть большое количество поклонников, может миллионы людей, которые устраивают вопли в соцсетях, что их гуру обижают. Это заставляет власти торопиться», — сказал Матвейчев. Он подчеркнул, что Навальный единственный человек в России, который находится на свободе с огромным количеством административных правонарушений на условном сроке. По его словам он должен сидеть в тюрьме и «был бы целее».

Адвокат Станислав Акимов считает, что решение о транспортировке блогера в Германию было принято сразу, как только жизни Навального перестала угрожать опасность. По его словам, нельзя было рисковать, чтобы с блогером что-то произошло, так как ответственность могли бы переложить на власти РФ. «Власти все усилия приняли, а дальше лети, куда хочешь», — заключил Акимов.

По мнению директора Центра политического анализа (ЦПА) Павла Данилина, решение разрешить перевезти Навального в больницу в Германии является проявлением гуманизма. При этом он назвал омерзительным и нечеловеческим поведение сторонников блогера, которые вместо благодарности набрасываются на омских и московских врачей, спасших ему жизнь. «Для них было бы приятнее, если бы их кумир помер. Они бы схватили его за кости и мотали им во все стороны, рассказывая о том, как государство уничтожает своих оппонентов», — отметил Данилин.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете. Его супруга Юлия официально обратилась к президенту РФ Владимиру Путину за разрешением транспортировать мужа на лечение в Германию, передает «Национальная служба новостей». В итоге блогера перевезли на лечение в Германию.

Россияне не понимают, почему Алексею Навальному обеспечили такую быструю помощь Фото: соцсети

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