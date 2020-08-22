Одобрены испытания новой вакцины от коронавируса. Ее сделали из клеток насекомых

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У российской вакцины от коронавируса появился китайский конкурент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Китайские власти разрешили проводить клинические испытания новой вакцины от коронавируса. Препарат разработали на основе клеток насекомых, его успели опробовать на животных.

«Вакцина уже опробована на обезьянах и на других животных. Препарат „до сих пор не вызвал каких-либо очевидных побочных эффектов“», — пишет ТАСС со ссылкой на газету Global Times. Препарат разработали в биолаборатории Сычуаньского университета (расположен на Юго-Западе Китая). Его сотрудники утверждают, что создали высококачественный продукт.

Ежегодно китайские власти рассчитывают производить как минимум 100 млн комплектов препарата. Выпускать новую вакцину будут на предприятии, которое создали в апреле на базе самого Сычуаньского университета. Производство курирует компания, которая занимается биотехнологиями.

Ранее сообщалось, что китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в конце 2020 года. С 16 февраля ее испытывали на семи видах животных, а после того как ее эффективность подтвердилась, проверили на небольшой группе людей, напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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