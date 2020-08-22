Китайские власти разрешили проводить клинические испытания новой вакцины от коронавируса. Препарат разработали на основе клеток насекомых, его успели опробовать на животных.
«Вакцина уже опробована на обезьянах и на других животных. Препарат „до сих пор не вызвал каких-либо очевидных побочных эффектов“», — пишет ТАСС со ссылкой на газету Global Times. Препарат разработали в биолаборатории Сычуаньского университета (расположен на Юго-Западе Китая). Его сотрудники утверждают, что создали высококачественный продукт.
Ежегодно китайские власти рассчитывают производить как минимум 100 млн комплектов препарата. Выпускать новую вакцину будут на предприятии, которое создали в апреле на базе самого Сычуаньского университета. Производство курирует компания, которая занимается биотехнологиями.
Ранее сообщалось, что китайская вакцина от коронавируса поступит на рынок в конце 2020 года. С 16 февраля ее испытывали на семи видах животных, а после того как ее эффективность подтвердилась, проверили на небольшой группе людей, напоминает «Национальная служба новостей».
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