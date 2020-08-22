В Белоруссии 13-й день продолжаются протесты после президентских выборов. В субботу, 22 августа, глава Белоруссии Александр Лукашенко прибыл к военным Гродно с инспекцией. Там должны пройти военные учения. Также глава государства посетил местный митинг в свою поддержку, где сделал ряд громких заявлений.
Лукашенко с визитом в Гродно
Лукашенко поручил министру обороны республики принять жесткие меры по защите территориальной целостности страны. По его словам, против республики используют сценарий цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Он рассказал, что привести войска в боевую готовность это его самое серьезное решение за последние 25 лет.
На митинге в Гродно президент страны заявил, что без него республику бы «поломали, покрошили и выплюнули». Он также призвал простить представителей правоохранительных органов после их действий во время протестов. Также Лукашенко подчеркнул, что большая часть фотографий пострадавших от действий силовых структур постановочные.
Глава республики считает, что если протесты в Белоруссии не подавить, то они станут трамплином для нападения на Россию. Он сказал, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что они этого не допустят.
В Белоруссии возобновится работа силовиков против митингующих. Глава республики заявил, что у них есть списки «подстрекателей».
Также Лукашенко собирается закрыть все предприятия страны, где сотрудники устроили забастовки. Он предложил, чтобы руководство предприятий само решило, кого брать на работу, когда рабочие успокоятся. Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что угроза Лукашенко о закрытии заводов бессмысленна. В случае ее исполнения бюджет страны не будет пополняться и президенту будет нечего платить.
Протестные мероприятия
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