Александр Лукашенко считает, что после протестов в Белоруссии могут напасть на Россию Фото: Sergei Grits, AP/TASS

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 13-й день продолжаются протесты после президентских выборов. В субботу, 22 августа, глава Белоруссии Александр Лукашенко прибыл к военным Гродно с инспекцией. Там должны пройти военные учения. Также глава государства посетил местный митинг в свою поддержку, где сделал ряд громких заявлений.

Лукашенко с визитом в Гродно

Лукашенко поручил министру обороны республики принять жесткие меры по защите территориальной целостности страны. По его словам, против республики используют сценарий цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Он рассказал, что привести войска в боевую готовность это его самое серьезное решение за последние 25 лет.

На митинге в Гродно президент страны заявил, что без него республику бы «поломали, покрошили и выплюнули». Он также призвал простить представителей правоохранительных органов после их действий во время протестов. Также Лукашенко подчеркнул, что большая часть фотографий пострадавших от действий силовых структур постановочные.

Глава республики считает, что если протесты в Белоруссии не подавить, то они станут трамплином для нападения на Россию. Он сказал, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, что они этого не допустят.

В Белоруссии возобновится работа силовиков против митингующих. Глава республики заявил, что у них есть списки «подстрекателей».

Также Лукашенко собирается закрыть все предприятия страны, где сотрудники устроили забастовки. Он предложил, чтобы руководство предприятий само решило, кого брать на работу, когда рабочие успокоятся. Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что угроза Лукашенко о закрытии заводов бессмысленна. В случае ее исполнения бюджет страны не будет пополняться и президенту будет нечего платить.

Протестные мероприятия

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала себя символом борьбы за права белорусов . Она подчеркнула, что не прекращает своей деятельности, и призвала своих сторонников не отступать. Тихановская заявила, что отказывается от участия в новых президентских выборах в случае их проведения.

В МВД Белоруссии сообщили о задержании координатора акций протеста . Отмечается, что он занимался поиском участников и их финансированием.

В Минске провели акцию под названием «Моя камера» в поддержку задержанных после прошедших в Белоруссии президентских выборов. Они нарисовали на асфальте контуры камеры, рассчитанной на шестерых, и 50 человек вместе встали туда. Сообщалось, что именно в таком количестве в камерах содержат людей. Также в городе проходит акция «Женщины в белом» . Сотни протестующих несут с собой бело-красно-белые флажки и государственные красно-зеленые флаги. Военные на площади Независимости в Минске установили металлические ограждения вокруг памятника Ленину, у которого традиционно собираются митингующие.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН Элизабет Тросселл заявила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в ходе протестов. Позднее в ведомстве заявили, что эту информацию не подтверждали .

В Польше у посольства Белоруссии в Варшаве прошла акция в знак солидарности с Лукашенко. Люди принесли с собой государственные флаги республики, скандировали лозунги в поддержку действующего главы государства.

Реакция других стран на ситуацию в Беларуси

У Тихановской запланирована встреча в Вильнюсе с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном. Также политик собирается посетить Россию, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси. Бигэн намерен предотвратить вмешательство РФ в дела республики.

Президент Литвы Гатанас Науседа назвал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об угрозе извне безосновательными. Он считает, что таким образом он пытается отвлечь внимание от внутренних проблем . В Польше заявили, что не намерены претендовать на территории Белоруссии и нарушать ее территориальную целостность.

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