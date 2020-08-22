У клиники, где лечат Навального, полиция Берлина выставила посты

Сотрудники полиции Германии несут круглосуточное дежурство у клиники «Шарите», в которую утром был госпитализирован блогер Алексей Навальный. Правоохранители подтвердили, что такой уровень обеспечения безопасности связан с госпитализацией российского оппозиционера.
«Мы будем здесь всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального», — рассказали РИА «Новости» в полиции Берлина. Возле клиники в данный момент дежурят два микроавтобуса полиции, еще один расположен возле подъезда в приемный покой. Наряды правоохранителей патрулируют территорию, а одна из групп стоит возле центрального входа в клинику, уточняет агетство.
Как сообщал экс-руководитель предвыборного штаба блогера Алексея Навального Леонид Волков, что канцлер ФРГ Ангела Меркель ходатайствовала о транспортировке блогера в Германию. Его перевозку оплатил семейный фонд российского ученого, бизнесмена Бориса Зимина.
Навальный был доставлен в клинику Германии днем 22 августа. Его транспортировали из омской больницы на самолете. Блогеру стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. он впал в кому. Сторонники заявили, что Навального пытались отравить, однако в анализах не было обнаружено яда. Омские медики отметили, что нашли в моче блогера алкоголь, пишет телеканал 360.