В Челябинской области стабилизируется число заболевших COVID

На утро 23 августа в Челябинской области подтвержден 71 новый случай заболевания COVID-19. Всего на территории региона выявлено 13 815 инфицированных.
«В Челябинской области 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией», — сообщили в региональном минздраве. Из больниц за прошедшие сутки выписаны 135 человек. Под наблюдением врачей остается 2821 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Скончались четыре человека: три женщины 80, 70 и 69 лет и 90-летний мужчина. У всех четверых ковид был сопутствующим заболеванием.
В регионе пока действуют ограничения и правила режима повышенной готовности:
- обязательный масочный режим в общественных местах;
- требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний;
- гражданам 65+ рекомендовано оставаться в самоизоляции.
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