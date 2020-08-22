22 августа 2020
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В Челябинской области стабилизируется число заболевших COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский клипарт. Магнитогорск, здоровье, скорая медицинская помощь, коронавирус, ковид, горбольница 1
За сутки от коронавируса скончались четыре человека Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На утро 23 августа в Челябинской области подтвержден 71 новый случай заболевания COVID-19. Всего на территории региона выявлено 13 815 инфицированных.

«В Челябинской области 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией», — сообщили в региональном минздраве. Из больниц за прошедшие сутки выписаны 135 человек. Под наблюдением врачей остается 2821 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Скончались четыре человека: три женщины 80, 70 и 69 лет и 90-летний мужчина. У всех четверых ковид был сопутствующим заболеванием.

В регионе пока действуют ограничения и правила режима повышенной готовности:

  • обязательный масочный режим в общественных местах;
  • требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний;
  • гражданам 65+ рекомендовано оставаться в самоизоляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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