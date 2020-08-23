Экономисты раскрыли, что будет с долларом и евро осенью

Эксперты советуют хранить сбережения в рублях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Резкое падение рубля осенью маловероятно, поэтому на валютных вкладах люди могут больше потерять, чем приобрести. Как объяснили URA.RU экономисты, сейчас нет предпосылок для того, чтобы осенью доллар вырос до 80 рублей, а евро — до 100 рублей, так что россиянам выгоднее хранить сбережения в рублях.

«Я не верю в то, что цена на нефть упадет настолько, что доллар будет стоить 80 рублей. Для этого нет ни макроэкономических, ни политических предпосылок. Кроме того, выборы в США однозначно говорят нам о том, что курс доллара на мировом рынке будет падать. Поэтому я предполагаю, что показатель в 75 рублей за доллар будет потолком до конца года», — считает финансовый аналитик Виталий Калугин. По мнению эксперта, сейчас покупать валюту слишком поздно, однако, если в этом появится потребность, следует дождаться, когда доллар будет хотя бы по 70 рублей. При этом экономист советует ближайшие полгода не пытаться заработать на рынке акций и облигаций, поскольку они становятся финансово опасными.

С этим согласна и финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина. «На основании опыта могу сказать, что часто мы можем видеть большое количество факторов и доводов за укрепление доллара, но потом происходит какой-то форс-мажор, из-за чего доллар падает и рубль укрепляется. Поэтому я бы не советовала гнаться за валютой, если в этом действительно нет необходимости», — советует эксперт. Но если желание покупать валюту возникнет, то, чтобы не потерять средства, следует понаблюдать за действиями Центробанка. «Регулятор производит покупку и продажу валюты, чтобы удержать курс рубля. И если он будет нацелен на сдерживание российской валюты, то, какими бы ни были предпосылки, курс будет стабилен», — объяснила Никитина.

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