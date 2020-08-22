В центре Екатеринбурга, возле Дворца молодежи, прошла несанкционированная акция горожан, недовольных проектом реконструкции парка XXII Партсъезда. В мероприятии приняли участие порядка 30 человек, хотя ранее организаторы заявляли, что рассчитывают на присутствие 200-300 человек.
Накануне организаторы получили от городской прокуратуры предостережение о недопустимости организации несогласованных акций. Один из организаторов кампании по защите парка, депутат гордумы Андрей Пирожков, именно этим объяснил корреспонденту URA.RU свое отсутствие на акции. «У меня уже есть административный штраф. Любое повторное нарушение с моей стороны могут использовать для возбуждения уголовного дела», — пояснил он.
Его коллега, депутат гордумы Константин Киселев (спарринг-партнер Евгения Куйвашева на губернаторских выборах 2017 года) также не пришел ко Дворцу молодежи, хотя ранее поддерживал протест. «До Киселева не могли дозвониться — он не брал трубку», — рассказал источник URA.RU, близкий к организаторам акции. При этом сам депутат объяснил корреспонденту, что предупредил коллег о своем отсутствии заранее. «История с парком [для меня] не закончилась. Просто сегодня я не могу там быть», — сказал Киселев.
Мероприятие длилось около часа, оно прошло без задержаний. На встрече активисты снова заявили, что проект реконструкции парка угрожает зеленым насаждениям и благоустроительные работы на его территории ведутся с многочисленными нарушениями. Ранее мэрия пошла на ряд уступок, но их сочли недостаточными.
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