Вирусолог рассказал об эффективности китайской вакцины

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Эффективность вакцины КНР еще предстаит доказать Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Эффективность китайской вакцины от коронавируса, которую хотят испытывать в России, еще не доказана. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, профессор Института физико-химической биологии имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Я думаю, что китайская платформа испытана в смысле безопасности. Если говорить об эффективности против данного вируса, это можно узнать только испытав ее», — сказал Аграновский. Вирусолог подчеркнул, что испытания нельзя запрещать. Он также отметил, что российская вакцина, созданная в институте имени Гамалеи, хорошо придумана и ее платформа проверена.

Бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций научного центра «Вектор» Александр Чепурнов в беседе с URA.RU отметил, что в России еще много коллективов работает над созданием альтернативной вакцины. По его словам, многие варианты, которые рассматривали ученые еще в начале пандемии, себя не оправдали. «Они либо оказались токсичными, либо неиммунногенными, либо имели другие проблемы», — объяснил Чепурнов.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, передает «Царьград». Западные ученые заявили, что из-за российской вакцины, COVID будет лечить еще сложнее. Они считают, что вирус может мутировать и адаптироваться к антивирусным препаратам. Ранее сообщалось, что вакцину, разработанную CanSino Biologics Inc. совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук, хотят тестировать на россиянах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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