Из-за некачественной вакцины вирус может мутировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская вакцина от COVID может заставить вирус мутировать, после чего он адаптируется к антибиотикам. Лечить болезнь станет еще сложнее. Об этом заявили западные ученые.

«Неполная защита может обеспечить давление отбора, которое заставляет вирус уклоняться от присутствующего антитела, создавая штаммы, которые затем уклоняются от всех вакцинных реакций […] В этом смысле плохая вакцина хуже, чем когда ее нет», — цитирует Reuters слова профессора вирусологии в британском Университете Рединга Иэна Джонса.

Вирусологи встревожены тем, что разработанная в РФ вакцина «Спутник-V» до конца не исследована. Ученые опасаются, что добавление «эволюционного давления» на патоген путем применения некачественной вакцины может ухудшить ситуацию. «Существует риск того, что он [вирус] мутирует», — отметил специалист из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконесс в Бостоне Дэн Барух. Специалисты полагают, что в итоге вирус может адаптироваться к антибиотикам.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», зарегистрированная в России, названа в честь первого искусственного спутника Земли, запущенного в 1957 году. Ее создали в институте имени Гамалеи. Его директор Александр Гинцбург предположил, что вакцина будет защищать человека более двух лет, передает агентство Nation News. Однако большинство россиян, 52%, не собираются ставить прививку.

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