Оппозиция Беларуси потребовала изменить Конституцию

Оппозиция Белоруссии выступила за возвращение Конституции 1994 года. Об этом заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко.
«Мы за проведение республиканского референдума по данному вопросу», — сказал Латушко на протестной акции в Минске. В белорусской Конституции 1994-го число президентских сроков строго ограничено, пишет ТАСС. Латушко заявил о необходимости формирования инициативных групп по отзыву всех депутатов Палаты представителей Национального собрания страны.
Он сообщил, что руководство МВД республики нужно отправить в отставку. Доверенное лицо бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, член координационного совета Ольга Колесникова заявила, что все, кто применял силу в отношении мирных граждан во время протестов, должны понести наказание. Также на акции протеста призвали продолжить забастовки на производствах.
К забастовкам присоединились уже все 10 крупнейших предприятий страны, напомнил политолог и экономист Антон Любич. Он уверен, что президент республики Александр Лукашенко покинет свой пост, если рабочие продолжат бастовать.
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