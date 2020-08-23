Оппозиция Беларуси потребовала изменить Конституцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белоруссия, митинг, флаг белоруссии, Белоруссия
Координационный совет оппозиции хочет ограничить число президентских сроков в Белоруссии Фото: Sergei Grits, AP/TASS
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Оппозиция Белоруссии выступила за возвращение Конституции 1994 года. Об этом заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко.

«Мы за проведение республиканского референдума по данному вопросу», — сказал Латушко на протестной акции в Минске. В белорусской Конституции 1994-го число президентских сроков строго ограничено, пишет ТАСС. Латушко заявил о необходимости формирования инициативных групп по отзыву всех депутатов Палаты представителей Национального собрания страны.

Он сообщил, что руководство МВД республики нужно отправить в отставку. Доверенное лицо бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, член координационного совета Ольга Колесникова заявила, что все, кто применял силу в отношении мирных граждан во время протестов, должны понести наказание. Также на акции протеста призвали продолжить забастовки на производствах.

К забастовкам присоединились уже все 10 крупнейших предприятий страны, напомнил политолог и экономист Антон Любич. Он уверен, что президент республики Александр Лукашенко покинет свой пост, если рабочие продолжат бастовать.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...