23 августа 2020

Отец Сергий направил к епархии «живой щит» из верующих

© Служба новостей «URA.RU»
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Среднеуральский женский монастырь. Свердловская область, романов сергей, отец сергий, среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий
В епархии добавили, что последователи схимонаха Сергия не знают, по какой причине он лишен священнического сана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Схимонах Сергий Романов направляет к стенам епархиального управления «живой щит из верующих людей». Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Там назвали манипуляцией сообщения сторонников опального священника о том, что Кирилл обратился к силовым структурам для разрешения ситуации со Среднеуральским женским монастырем. «Как является манипуляцией и то, что в дни, когда митрополит Кирилл пребывает в Толгском монастыре. (…). К стенам епархиального управления направляют живой щит из верующих людей», — пишут РИА «Новости».

В епархии обратили внимание, что «последователи схимонаха Сергия не знакомы ни с открытым письмом митрополита Кирилла от 3 июля, ни с его обращением от 16 августа». То есть совершенно не в курсе, за что схимонах лишен сана.

Церковный суд лишил Сергия сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в коронавирус. В РПЦ считают, что монах незаконно удерживает монастырь. В Екатеринбургской епархии считают, что отец Сергий должен освободить монастырь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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