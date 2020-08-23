Отец Сергий направил к епархии «живой щит» из верующих

Схимонах Сергий Романов направляет к стенам епархиального управления «живой щит из верующих людей». Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Там назвали манипуляцией сообщения сторонников опального священника о том, что Кирилл обратился к силовым структурам для разрешения ситуации со Среднеуральским женским монастырем. «Как является манипуляцией и то, что в дни, когда митрополит Кирилл пребывает в Толгском монастыре. (…). К стенам епархиального управления направляют живой щит из верующих людей», — пишут РИА «Новости».
В епархии обратили внимание, что «последователи схимонаха Сергия не знакомы ни с открытым письмом митрополита Кирилла от 3 июля, ни с его обращением от 16 августа». То есть совершенно не в курсе, за что схимонах лишен сана.
Церковный суд лишил Сергия сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в коронавирус. В РПЦ считают, что монах незаконно удерживает монастырь. В Екатеринбургской епархии считают, что отец Сергий должен освободить монастырь.
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