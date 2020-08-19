19 августа 2020

Епархия расформировала монастырь схимонаха Сергия. Экс-священник объявил «боевую тревогу»

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий
Паломники Среднеуральского монастыря готовят крестный ход Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл издал распоряжение о переводе всех насельниц Среднеуральского женского монастыря, который с июня удерживает схимонах Сергий Романов. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

«Решением главы Екатеринбургской митрополии и Епархиального совета, в связи с захватом схимонахом Сергием Среднеуральского женского монастыря и совершением в обители кощунственных „богослужений“, что делает невозможным там прохождение монашеского послушания, благословлено перевести насельниц женского монастыря в другие женские обители Екатеринбургской митрополии», — цитирует епархию РИА «Новости».

В связи с этим экс-священник объявил «боевую тревогу» и позвал сторонников на Крестный ход в защиту монастыря. «Боевая тревога! Объявляем всем, что сегодня вышел указ митрополита (…) о разгоне Среднеуральского женского монастыря. (…). Разогнать монастырь можно только насильственными, карательными методами», — заявил соратник Романова Всеволод Могучев. По его словам, епархия оставила в монастыре самых старых и беспомощных монахинь, обрекая их на «голодную смерть».

Ранее церковный суд лишил Сергия сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в коронавирус. В РПЦ считают, что монах незаконно удерживает Среднеуральский женский монастырь. В Екатеринбургской епархии настаивают, что отец Сергий должен освободить монастырь, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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