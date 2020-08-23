23 августа 2020

Россиян обяжут маркировать домашних животных за свой счет

© Служба новостей «URA.RU»
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Животные и птицы. Екатеринбург, домашние любимцы, домашние питомцы, собака в машине
За нарушение этой законодательной нормы будут предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1000 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обязательное маркирование домашних животных будет проводиться за счет хозяев. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

Это, как отметили в министерстве, будет сделано для выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных. «Законопроектом предусмотрено, что маркирование животных осуществляется их владельцами за свой счет самостоятельно или посредством привлечения иных лиц», — пояснили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Маркировка будет представлять собой нанесение, закрепление или введение в тело животного визуальных или электронных средств идентификации. Заниматься этим будут аттестованные специалисты. Информация о маркировке будет передаваться в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Отмечается, что владельцы животных смогут выбрать тип маркирования: от специального ошейника до бирок и татуировок. За нарушение будут предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1000 рублей. Новые нормы должны вступить в силу уже с января 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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