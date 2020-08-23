Реабилитолог рассказала, что будет с Навальным после комы

Состояние здоровья блогера Алексея Навального будет зависеть от того, как быстро и точно ему поставят диагноз. Об этом журналистам рассказала врач-реабилитолог Анна Бондаренко.
Навальный, по словам специалиста, находится в коме второй степени. Это состояние возникает при поражении центральной нервной системы, объяснила Бондаренко. «Это очень широкое определение, под него подходит и пациент, который пусть с трудом, но узнает врача, родных, и тот, кто практически никак не реагирует на внешние раздражители», — цитирует реабилитолога «МК». По ее словам, одни пациенты после этого возвращают все навыки, другие — навсегда остаются инвалидами.
Ранее основатель Cinema fоr Peace Яка Бизиль заявил, что Навального отравили ядом. По его словам, он выживет, однако будет недееспособным в течение нескольких месяцев.
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