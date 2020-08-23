23 августа 2020

Реабилитолог рассказала, что будет с Навальным после комы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, навальный алексей, навальная юлия, проспект академика сахарова
После выхода из комы одни пациенты способны вернуть все утраченные навыки, другие же «остаются инвалидами», рассказала врач Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Алексей Навальный впал в кому после отравления

Состояние здоровья блогера Алексея Навального будет зависеть от того, как быстро и точно ему поставят диагноз. Об этом журналистам рассказала врач-реабилитолог Анна Бондаренко.

Навальный, по словам специалиста, находится в коме второй степени. Это состояние возникает при поражении центральной нервной системы, объяснила Бондаренко. «Это очень широкое определение, под него подходит и пациент, который пусть с трудом, но узнает врача, родных, и тот, кто практически никак не реагирует на внешние раздражители», — цитирует реабилитолога «МК». По ее словам, одни пациенты после этого возвращают все навыки, другие — навсегда остаются инвалидами.

Ранее основатель Cinema fоr Peace Яка Бизиль заявил, что Навального отравили ядом. По его словам, он выживет, однако будет недееспособным в течение нескольких месяцев.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...