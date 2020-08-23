23 августа 2020

BIld: Навальный был отравлен ядом. «Он выживет, но будет недееспособным»

© Служба новостей «URA.RU»
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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
он выживет, однако будет недееспособным в течение нескольких месяцев, считает Яка Бизиль Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому после отравления

Блогера Алексея Навального отравили ядом. Об этом в интервью Bild заявил основатель Cinema fоr Peace Яка Бизиль.

«Навальный был отравлен ядом», — пишет Telegram- канал «Подъем». По словам Бизила, он выживет, однако будет недееспособным в течение нескольких месяцев.

Накануне минздрав Омской области сообщил, что анализы Навального показали наличие в его организме алкоголя и кофеина. По словам врачей, яда в организме блогера не было обнаружено.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта Томск — Москва. Он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолет экстренно приземлился в Омске. Врачи больницы скорой медицинской помощи № 1 поместили политика в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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