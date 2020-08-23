Блогера Алексея Навального отравили ядом. Об этом в интервью Bild заявил основатель Cinema fоr Peace Яка Бизиль.
«Навальный был отравлен ядом», — пишет Telegram- канал «Подъем». По словам Бизила, он выживет, однако будет недееспособным в течение нескольких месяцев.
Накануне минздрав Омской области сообщил, что анализы Навального показали наличие в его организме алкоголя и кофеина. По словам врачей, яда в организме блогера не было обнаружено.
Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта Томск — Москва. Он потерял сознание, а затем впал в кому. Самолет экстренно приземлился в Омске. Врачи больницы скорой медицинской помощи № 1 поместили политика в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
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