Оппозиция отказалась от борьбы за места в заксобрании ЯНАО

Ямальские партии-спойлеры не прикладывают усилий перед выборами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Региональные отделения политических партий, за исключением «Единой России», КПРФ и ЛДПР, решили не тратить силы на участие в выборах депутатов заксобрания ЯНАО. Партии-спойлеры, которых допустили до голосования, систематически отказываются от участия в дебатах, сообщил URA.RU источник, знакомый с деталями предвыборной гонки.

«Представители „Родины“, „КПСС“ и „Партии роста“ не появляются на дебатах. На телевидении и радио в студии лишь традиционная четверка — ЛДПР, „Единая Россия“, „Справедливая Россия“ и КПРФ», — пояснил собеседник агентства.

Слабую активность непарламентских партий в ЯНАО наблюдает и политолог Алексей Климовский. «Состояние политических сил прекрасно иллюстрируется тем, что в дебатах 13—14 августа на ОГТРК „Ямал-Регион“ приняли участие лишь единороссы и КПРФ, а участники от „Родины“, „Партии роста“ и „Справедливой России“ вообще не явились», — заявил Климовский.

По его мнению, наиболее выгодное направление агитации выбрала ямальская «Единая Россия», которая продолжает работать на теме коронавируса. Партия власти, по словам Климовского, использует «тактику малых дел», стремясь затушевать зачастую негативно воспринимаемый образ «ЕР». В то же время для КПРФ «практически непосильной задачей» является победа хотя бы одного кандидата-одномандатника.

«Видимо, вполне это осознавая, руководство окружного КПРФ сконцентрировалось на рекламе партийного бренда. Реалистичной задачей для них является проход одного „списочного“ кандидата в заксо, весьма оптимистичной — двух. Однако проблемой такого подхода является острая нехватка позитивной повестки: озвучивая общие лозунги, коммунисты редко называют конкретные проблемы и еще реже предлагают их решения», — пояснил Климовский.

Оперативно получить комментарий КПСС, «Партии роста» и «Родины» URA.RU не удалось. Представители реготделений партий оказались недоступны для общения.