Автомобилисты Нового Уренгоя вынуждены рисковать машинами (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Улицы самого большого города ЯНАО, Нового Уренгоя погрузились под воду после прошедшего дождя. Видео, на котором машины в буквальном смысле «плывут», было снято в день приезда губернатора Дмитрия Артюхова и опубликовано в местных группах социальной сети «ВКонтакте».

«В Новом Уренгое как в Венеции, » — описал происходящее на видео администратор группы «ЧП. ДТП. Новый Уренгой». Глубина, судя по всему весьма ощутимая — горожане в комментариях предположили, что такую преграду могут преодолеть лишь внедорожники.

Часть комментаторов предположила, что если маршрут губернатора пройдет по этой улице, то он превратится в «честный заплыв», намекая что рабочую поездку главы региона называют «честным маршрутом». Местные жители также отметили, что система дренажа, по всей вероятности, не по карману городу.

При этом нашлись и те, кто вступился за городские коммунальные службы. «У нас просто ливневки в городе не предусмотрены, от того и лужи, — написал в комментариях Владимир Прокопенко. — А откачать как успеют, если автор снял сразу после дождя?»

Редакция URA.RU попросила прокомментировать ситуацию официальных представителей горадминистрации. На момент публикации ответ не поступил.

Это уже не первый казус, связанный с поездкой Артюхова по Ямалу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске перед приездом губернатора рабочие укладывали асфальт на мокрую от дождя дорогу.