Свердловские православные соберут подписи за прямые выборы мэров

Православные Екатеринбурга намерены включиться в сбор подписей за прямые выборы мэров. Об этом написала на своей странице в Facebook известная православная активистка Оксана Иванова.
«Оговорюсь сразу, что демократические процедуры я вижу не более влиятельными, чем дух времени. А политическую борьбу если только в совсем ранней юности считала борьбой добра и зла, всем взрослым людям очевидно, что это лишь борьба за интересы. А интересы и достоинство есть и у нас, верующих, поэтому хорошо бы иметь инструмент, чтобы их защищать», — сообщила Оксана Иванова. В связи с этим во вторник, с 17.00 до 20.00 возле бывшего здания Приборостроительного завода православные волонтеры проведут сбор подписей «Народной инициативы» за прямые выборы мэров на Среднем Урале.
Она подчеркнула, что процедура носит законный характер, информация о ней опубликована в «Областной газете». Православным хотелось бы видеть на посту мэра человека из своей среды, понимающего и уважающего их запросы, отметила Оксана Иванова.
Ранее сбор подписей за возврат прямых выборов градоначальников в рамках акции «Народная инициатива» объявила екатеринбургская оппозиция, создавшая инициативную группу, в которую вошли общественник Владислав Постников и депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев. Они объявили, что необходимое для внесения законодательной инициативы в областной парламент количество подписей (10 000 штук) собрано. Ранее свердловское министерство общественной безопасности при поддержке полиции демонтировало кубы в местах сбора подписей. Трое активистов были задержаны. Интересно, что православные и либеральные общественники стояли по разные стороны баррикад во время конфликта по поводу строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра Драмы.
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