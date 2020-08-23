Реконструкцию крупнейшего аэропорта ЯНАО отложили

Инвестор попросил у властей ЯНАО начать работы на год позже Фото: аэропорт Новый Уренгой, пресс-служба

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Работы по реконструкции аэропорта Новый Уренгой (ЯНАО) было решено перенести на один год. Как сообщил журналистам губернатор Дмитрий Артюхов, об отсрочке попросил основной инвестор проекта, понесший финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

«Объективно пандемия нанесла по аэропортам, по авиации самый большой удар. Все просто стояли на бетоне, никто не летал, упали все поступления, все доходы. Наш инвестор попросил годовую отсрочку. Мы, понимая причины, пошли на встречу», — рассказал глава региона, находящийся сейчас в рабочей поездке по дорогам ЯНАО. Губернатор напомнил, что в реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя запланировано вложить 11 млрд рублей.

По словам Дмитрия Артюхова работы по строительству терминалов могут начаться уже зимой. Все разрешения и согласования проектов реконструкции самого здания и взлетно-посадочной полосы уже получены.

Ранее URA.RU рассказывало, что новый терминал построят рядом с действующим перроном аэропорта. Площадь комплекса составит 19,5 тысяч квадратных метров, он сможет пропускать до 840 пассажиров в час.

В аэропорту также обустроят привокзальную площадь, на которой появится парковка на 200 мест и зона для пешеходов. Инвестором выступит компания «Аэропорты регионов» — которая получила воздушную гавань газовой столицы в аренду на 30 лет с условием модернизации объектов.